Junta de Freguesia de Abaças disponibiliza transporte gratuito para a população

Desde o dia 19 de maio que a população de Abaças tem à sua disposição transporte diário e gratuito para Vila Real, disponibilizado pela Junta de Freguesia enquanto não há disponibilidade de transportes públicos.

A iniciativa parte da Junta de Freguesia de Abaças, em Vila Real, que, devido à pandemia de covid-19, tem tomado "algumas medidas excecionais sempre tendo em conta as necessidades básicas da população da freguesia, com especial foco nas pessoas mais fragilizadas e dependentes. A par disso, mantem-se sempre atenta às necessidades e desafios que surgem a cada dia e que, para proteger o seu «povo», se vão superando com muita boa vontade e engenho", tal como é referido em comunicado.

