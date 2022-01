Um ferido grave em colisão seguida de incêndio em Vila Real

Eduardo Pinto Hoje às 22:17 Facebook

Uma colisão entre três carros ligeiros, seguida de incêndio num deles, provocou um ferido grave e um ligeiro. O acidente ocorreu pouco depois das 18.30 horas deste domingo, na zona de Abambres, na cidade de Vila Real.

O ferido grave, com cerca de 30 anos, é o condutor do carro que se incendiou logo após a colisão. Depois de ser retirado da viatura já em chamas "foi estabilizado no local e transportado na Viatura Médica de Emergência e Reanimação para o hospital de Vila Real", disse, ao JN, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Verde.

O mesmo destino seguiu a pessoa que conduzia um dos outros carros e que cerca de 45 anos. O terceiro condutor saiu ileso da colisão.

As causas do acidente, que ocorreu numa zona de velocidade controlada por semáforos, estão a ser investigadas pela Polícia de Segurança Pública.

Entre bombeiros, polícias e outros operacionais estiveram envolvidos nas operações de socorro, controlo e limpeza da via cerca de 20 pessoas, com o apoio de seis veículos. Os trabalhos foram dados como concluídos e a estrada reaberta por volta das 22 horas.