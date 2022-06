Um morto e três feridos graves num despiste em Vila Real

Um homem de 32 anos, natural de Valverde da Gestosa, concelho de Mirandela, morreu, na madrugada deste domingo, na sequência de um acidente de viação no nó de ligação entre o IP4 e a A4, em Lamares, no concelho de Vila Real.

De acordo com a GNR de Vila Real, há ainda a registar mais três feridos graves, duas mulheres e um homem com idades entre os 29 e os 41 anos. As vítimas, todas do concelho de Mirandela, foram transportadas para o serviço de urgência do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

Segundo os bombeiros da Cruz Branca de Vila Real, o alerta foi dado cerca das 5.20 horas deste domingo, a dar conta de um despiste de uma viatura ligeira onde seguiam quatro pessoas, desconhecendo-se as circunstâncias em que aconteceu o acidente.

No local estiveram os bombeiros da Cruz Branca e da Cruz Verde de Vila Real, a VMER e a GNR de Vila Real.