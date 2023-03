UTAD com 37 embaixadores em 28 países de todo o Mundo

Antigos e atuais estudantes vão ajudar a promover a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A aposta da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) na internacionalização deu esta quarta-feira mais um passo. No dia em que assinalou 37 anos de existência apresentou outros tantos embaixadores, que fazem ou já fizeram parte desta academia, em Vila Real, e que agora estão espalhados por 28 países dos cinco continentes

Abderrazzak Ait Bassou é o embaixador em Marrocos e disse, ao JN, que vai ser uma "grande oportunidade para promover a qualidade do ensino e da investigação que se faz nesta universidade junto de outros estudantes" naquele país do norte de África, bem como noutros países.

"Vou retribuir o que a UTAD me tem dado", sublinhou. Os quase quatro anos que leva em Vila Real têm sido "espetaculares", numa "cidade boa, tal como o é o campus, os professores e as pessoas com quem tem trabalhado".

Jorge Bonifácio de Sousa é português e trabalha como diretor de enfermagem num grupo de saúde internacional na República da Irlanda, país onde vai ser embaixador da UTAD. Assim como levou "a universidade no coração", também levou outros estudantes da sua área, dando-lhes o seu exemplo, e mostrando naquele país que "se formam bons profissionais em Vila Real". Porém, o objetivo também é "trazer estudantes da universidade de Dublin para a UTAD".

Importância

O reitor, Emídio Gomes, realçou que "em menos de um mês" foi possível reunir 37 embaixadores, que se disponibilizaram para "promover, divulgar e representar a UTAD". Nos próximos meses espera que o número suba para "70 ou 80" e que possam "afirmar a universidade como a âncora do território" no qual está integrada, bem como "a sua importância para o futuro do país".

Emídio Gomes acredita que os embaixadores vão ter um papel importante num "mundo de intercâmbio de estudantes". Lembrou que, "em muito pouco tempo", a UTAD passou a ter "54 países representados", tendo ultrapassado os "mil alunos efetivos desses países a frequentarem o campus". A afirmação, concluiu, "passa pela prova da formação de excelência que praticamos".