UTAD integra Ranking Mundial de Impacto do Ensino Superior

Pela primeira vez, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está no Times Higher Education Impact Rankings, cujo objetivo é medir o sucesso global das universidades no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, com 73,9 pontos em 100, ficando no intervalo 201-300, num total de 766 instituições analisadas a nível mundial.

A UTAD submeteu informação verificável relativa a nove, num total de 17 ODS. Destes, quatro objetivos obtiveram a maior valoração de impacto: ODS2 - Combate à fome (75;8); ODS17 - Parcerias para os objetivos (70.7-80.6); ODS4 - Qualidade educação (71.7); e ODS3 - Saúde e bem-estar (58.5 - 67.3).

De destacar o objetivo 2 em que a UTAD ficou na 29ª posição em 290 IES; o 17 em que a UTAD ficou no intervalo 101-200 em 806 instituições; o 4 na posição 70 em 676 IES; e no 3 que ficou no intervalo 201-300 em 676 instituições.

