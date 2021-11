UTAD recebe a primeira residência em microbiologia veterinária do país

Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai receber, no inícido de 2022, a primeira aluna para a obtenção do título de Especialista Europeia em Microbiologia Veterinária em Portugal.

Dirigido pela professora catedrática Patrícia Poeta, o Laboratório de Microbiologia Médica da UTAD foi o primeiro "Approved Training Centre" do Colégio Europeu de Microbiologia Veterinária (ECVM) em Portugal.

Vanessa Silva é a primeira candidata portuguesa cujo programa de residência alternativo foi aprovado pelo ECVM. A médica veterinária, mestre pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP) tem, desde que terminou o curso, desenvolvido a sua atividade profissional na área do diagnóstico clínico em microbiologia veterinária. O programa decorrerá com o apoio de outros dois diplomados portugueses membros do ECVM, Ana Cláudia Coelho (UTAD) e João Mesquita (ICBAS-UP).