UTAD vai vigiar impacto ambiental das barragens do Alto Tâmega

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai monitorizar os impactes ambientais provocados pelo sistema eletroprodutor do Tâmega. Foi criado no distrito de Vila Real pela empresa espanhola Iberdrola e inclui as barragens de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega.

Segundo o reitor da UTAD, Emídio Gomes, "este é um dos maiores acordos que a UTAD já celebrou em termos de prestação de serviços especializados", depois de ter sido "selecionada no âmbito de uma consulta pública da Iberdrola à qual concorreram várias universidades". Vai prolongar-se até 2028.