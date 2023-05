Vida dos adolescentes sobe ao palco em Vila Real

Eduardo Pinto Hoje às 20:34 Facebook

"A idade do cacifo" estreia a 25 de maio e abre o cacifo das angústias, alegrias, incertezas dos mais novos. A peça "nasceu da vontade de abordar a temática da adolescência" para que possa ser "mudada a forma como se olha para esta fase da vida de qualquer ser humano", resume Sérgio Agostinho, fundador e codiretor artístico da Peripécia Teatro.

Num palco escuro surgem três blocos brancos de cacifos. Um abre-se para mostrar o multi-instrumentista que há de criar o envolvimento sonoro aos três atores que saem de outro. Comportam-se como adolescentes, com toda a irreverência, angustias, alegrias e incertezas típicas da idade. E todos dão corpo a "A idade do cacifo", a nova produção da companhia Peripécia, que estreia a 25 de maio, no Teatro de Vila Real.

