Vila Real aumenta estacionamento pago na cidade

Lugares passam a ser 850 a partir do dia 2. Câmara justifica decisão com 20 anos de evolução urbana.

A cidade de Vila Real vai passar a ter cerca de 850 lugares de estacionamento de rua pago. São quase mais 350 do que atualmente e resultam da nova concessão que entra em vigor no dia 2 de janeiro de 2023. A tarifa vai dos 20 cêntimos por 15 minutos aos 1,40 euros por duas horas. A ampliação do número de ruas e de lugares com parquímetros é justificado pela Câmara de Vila Real com a "evolução da cidade" durante os últimos 20 anos, tanto quanto durou a anterior concessão.

O vereador do Urbanismo, Adriano Sousa, destaca que "há mais carros e mais pessoas" e que foram tidas em conta as "dinâmicas urbanas e a "necessidade de os cidadãos precisarem de estacionamento público em curtos espaços de tempo para tratarem dos seus problemas".