Vila Real: cinco estudantes da UTAD infetados com covid-19

Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real foi informada pelas entidades de saúde que cinco estudantes desta instituição testaram positivo à covid-19 e já se encontram em isolamento.

"Não há evidências de que esse contágio se tenha dado no campus​ universitário, dado que estão a ser cumpridas todas as medidas do Plano de Contingência, pelo que a atividade académica decorre dentro da normalidade", explica a UTAD em comunicado, adiantando que "já foram identificados e informados, pelas autoridades competentes, os elementos identificados como contactos de risco, os quais se encontram também em isolamento profilático e seguirão a sua atividade letiva normal à distância".

Leia mais em A Voz de Trás os Montes