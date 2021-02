Vila Real é hoje um estaleiro para amanhã ser cidade do futuro

Eduardo Pinto Hoje às 14:18 Facebook

Intervenções privilegiam a mobilidade e o bem-estar dos peões. 30 milhões de euros é o valor das obras concluídas, em execução ou em vias de o ser.

Carlos Sousa tem os olhos pendurados nas máquinas e homens a bulir nas obras de renovação da Avenida Carvalho Araújo, em Vila Real. Está à frente da Sé, pés assentes no novo passeio e rosto encostado à vedação que o separa dos trabalhos e da lama. "Venho todos os dias ver o andamento". A obra que "está a demorar muito a terminar" é um das cerca de 30 que a Câmara tem em execução, orçadas em quase 20 milhões de euros. Juntado o novo complexo de piscinas que será lançado este ano, o valor supera os 30 milhões.

Os trabalhos da Carvalho Araújo, sala de visitas da cidade, "não estão atrasados", contrapõe o autarca Rui Santos. Mas houve contratempos. Porque mexer no subsolo trouxe a surpresa de "as águas pluviais correrem juntas com as residuais". Separá-las obrigou a alterações e a colocar mais tempo e euros no custo final que deve andar à volta dos dois milhões.