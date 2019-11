Vila Real é o distrito com mais idosos sozinhos

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 13:10 Facebook

A Operação Censos Sénior, realizada pela GNR, detetou menos situações de vulnerabilidade este ano. Vila Real e Guarda são os distritos mais afetados.

Em Portugal, 41 868 idosos vivem sozinhos e/ou isolados ou em situação de vulnerabilidade, sobretudo devido a debilidades físicas e psicológicas. As conclusões são dos Censos Sénior, operação levada a cabo durante o mês de outubro pela GNR em todo o país. Verificaram-se menos 3695 casos do que no ano passado, altura em que tinham sido sinalizadas 45 563 situações. O distrito de Vila Real foi onde se detetaram mais idosos em situação de maior fragilidade, com Lisboa a figurar no extremo oposto.

Carlos Canatário, capitão da GNR, explicou ao JN que o facto de os números terem baixado face ao ano passado não é necessariamente positivo e é influenciado por "dados muito voláteis", como "o falecimento de alguns dos idosos ou a mudança de residência para uma zona fora do raio de ação da GNR", ou terem sido acolhidos por familiares ou entretanto institucionalizados.

