Vila Real em festa com Pedro Abrunhosa, GNR, Resistência e Expensive Soul

O município de Vila Real preparou o programa das "Festas da Cidade 2023" com cerca de 100 atividades que incluem os concertos de Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes, GNR, Resistência e Expensive Soul, foi esta quarta-feira anunciado.

"São festas para todos e de todos, contamos com as nossas associações culturais, recreativas, desportivas, movimentos cívicos, no fundo são festas que envolvem toda a comunidade", afirmou o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

O programa de animação abrange a celebração dos três santos populares: Santo António, São João e São Pedro, a 52.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, que decorre entre 14 e 16 de julho, bem como o Dia do Emigrante, em agosto.

O programa arranca no próximo fim de semana com a iniciativa "Bom dia cerâmica", dedicada aos oleiros e ao barro negro de Bisalhães, cujo processo de confeção foi incluído na lista do património cultural imaterial que necessita de salvaguarda urgente da Unesco, e estende-se até setembro.

Carolina Deslandes atua a 10 de junho na praça do município, no dia 12 repetem-se as Marchas Populares e, no dia de Santo António (13 de junho) sobem ao palco os Dama, no dia 24 atua a Banda de Música de Mateus e a 27 de junho a Orquestra Ligeira do Exército.

Entre 28 e 29 do mesmo mês, a Feira de São Pedro regressa ao centro da cidade e inclui concertos da Banda de Música de Nogueira, de Pedro Abrunhosa (dia 28) e Carminho (29).

O festival Rock Nordeste decorre entre 16 e 17 de junho e, em julho, arrancam os Concertos de Verão do Teatro Municipal, bem como o Ciclo de Artes de Rua, no centro da cidade.

O programa inclui ainda os concertos de Ana Bacalhau (8 de julho) e, no fim de semana das corridas automóveis, atuam os GNR (14 de julho) e os Expensive Soul (15 de julho), que sobem ao palco com a Banda de Música de Mateus.

No Dia da Cidade, a 20 de julho, há um despique de bandas (Portela e Sanguinhedo), o grupo Resistência vai animar o Dia do Emigrante, a 02 e agosto, em setembro regressa o Festival de Street Art Pitoresco