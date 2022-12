Vila Real forma artesãos para salvar olaria de Bisalhães

Nove pessoas iniciaram curso de um ano que as vai preparar para continuar arte que é Património Mundial.

Não há milagres. Evitar que o processo de fabrico da olaria negra de Bisalhães se perca passa por novos artesãos. Os antigos são cada vez menos, as forças de cada um também, e se não houver continuadores, a arte que é Património Mundial da UNESCO há seis anos pode passar à história. A esperança recai, em parte, nas nove pessoas que durante um ano vão aprender o ofício.

Aquando da candidatura à UNESCO, a Câmara de Vila Real comprometeu-se a desenvolver uma estratégia para salvaguardar da extinção a arte do barro negro que caracteriza aquela aldeia do concelho. Tem desenvolvido iniciativas para a promover nacional e internacionalmente, instalou sinalização para guiar os turistas até à povoação, e agora, em parceria com o Centro de Emprego e Formação Profissional e com a Junta de Freguesia de Mondrões, arrancou com um curso que visa qualificar novos oleiros.