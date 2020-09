Vila Real: homem preso por suspeita de violência sobre a mãe

Hoje às 16:42 Facebook

Em comunicado, a PSP de Vila Real explica que deteve um indivíduo, de 48 anos, residente nesta cidade, por suspeita de violência sobre a mãe, numa investigação que decorria há cerca de três meses.

"O detido é suspeito de exercer violência psicológica e física, de forma reiterada, sobre a sua mãe, de 79 anos, ameaçando-a de morte, injuriando-a e agredindo-a com bofetadas na face e em diversas partes do corpo", lê-se no comunicado da PSP

De acordo com a Polícia, este facto levou a que por diversas vezes a vítima tivesse que abandonar a sua residência, refugiando-se em casa de uma das suas filhas.

