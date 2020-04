Vila Real investe mais de 1 milhões de euros na requalificação do mercado municipal

Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Dentro de poucos dias, o Mercado Municipal de Vila Real entra em obras. A empreitada está consignada e prevê um prazo de execução de um ano.

A requalificação prevista vai resolver os problemas identificados no que respeita às infraestruturas, salubridade e funcionalidade do espaço, com reparação de todas as coberturas em telha, substituição dos atuais revestimentos de pavimentos e paredes nos pisos 1 e 2, substituição e reparação das atuais redes de eletricidade, águas/esgotos e pluviais e pintura geral de todo o edifício. Vão ser também intervencionados todos os pisos individualmente, de acordo com as necessidades identificadas.

O presidente da câmara, Rui Santos, explicou que o espaço vai ficar com "melhores condições", não só para os comerciantes, mas também para os clientes. Adiantou ainda que toda a área envolvente vai ser requalificada, "sem retirar lugares para estacionamento": "Isso não vai acontecer e vamos permitir ainda que os autocarros de excursão que paravam na avenida passem a parar ao lado do mercado, que vai ser um ponto de atração de turistas".

Leia mais em A Voz de Trás os Montes