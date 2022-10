Vila Real pretende ser o novo destino universitário do país

UTAD ultrapassou, pela primeira vez, os oito mil estudantes. Câmara garante que cidade vai poder acolher muitos mais.

Era um objetivo para quatro anos, mas Emídio Gomes alcançou-o em apenas um como reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). No presente ano letivo, foi ultrapassada a fasquia dos oito mil estudantes. O próximo é tornar Vila Real "o novo destino universitário do país". A Câmara Municipal rema no mesmo sentido e a Associação Académica entende que tem tudo para dar certo.

Emídio Gomes anda satisfeito com o sucesso da academia que dirige, relativamente à colocação de novos estudantes através do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. E ao nível de novas inscrições em mestrados e doutoramentos também está a ser "um ano muito forte". Apesar de estar a encarar este feito com "ânimo", não quer ficar "sentado em cima do que correu bem agora", pois sabe que o futuro traz "mais responsabilidade".