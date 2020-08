Vila Real quer investir quase 7 milhões numa ponte pedonal e ciclável sobre o rio Corgo

Hoje às 16:52 Facebook

A câmara de Vila Real quer construir uma ponte sobre o rio Corgo destinada, exclusivamente, para deslocações a pé e de bicicleta. Um investimento a rondar os 6,9 milhões de euros.

De acordo com Adriano Sousa, vereador com o pelouro do Urbanismo, "a ponte pedonal e ciclável está inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real e tem como principal objetivo reforçar a infraestrutura pedonal da cidade". O vereador reconhece: "Nós queremos que Vila Real comece a ser mais vezes percorrida a pé".

Com o projeto, pretende-se ainda "aproximar o centro histórico da cidade do campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), atrair os estudantes universitários para o centro e, em simultâneo, dinamizar esta área numa perspetiva de oferta de alojamento", acrescenta.

