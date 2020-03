Homem morre em acidente com retroescavadora em Armamar

Vanessa Pereira Hoje às 19:19 Facebook

Um homem de 67 anos morreu na tarde deste sábado na sequência de um acidente com uma retroescavadora.

O acidente aconteceu num terreno na localidade de Cimbres, Armamar. A causa do acidente foi um deslizamento da retroescavadora por um talude de um pomar com quase 3 metros. "Andavam duas pessoas, o operador da máquina e proprietário (vítima mortal) e ao resvalar, a máquina apanhou o dono no terreno" explica o comandante dos Bombeiros de Armamar, Nuno Fonseca. O manobrador sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros e da GNR de Armamar, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Vila Real, contabilizando no total de 15 operacionais e seis viaturas.