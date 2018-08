Amigo morre afogado na piscina de vidente

Sandra Borges 11 Maio 2018 às 10:16 Facebook

Um homem de 46 anos foi encontrado a boiar, quarta-feira, na piscina de uma casa, onde estava a morar temporariamente, em Gogim, na freguesia de São Martinho das Chãs, Armamar. As autoridades acreditam que se tenha tratado de um acidente. Francisco Correia, natural de Braga, fazia alguns trabalhos numa casa de Luís Alves (mestre Alves), conhecido médium/vidente.

"Ele estava em recuperação por causa de problemas de alcoolismo. Pediram-me para ajudá-lo. Dava-lhe dormida e ele fazia algumas pinturas e outros trabalhos na casa. Também dava umas horas a pessoas da aldeia", explicou, ao JN, mestre Alves, ainda abalado com a notícia. O médium mora em Barcelos e só se desloca, esporadicamente, a Gogim. "Telefonei para a funcionária à noite e até perguntei por ele. Disse-me que estava tudo bem, mas de manhã recebi esta infeliz notícia", lamentou mestre Alves.

Foi aquela funcionária que deu o alerta, pela manhã, depois de ver o corpo a boiar na piscina da casa. Segundo o comandante dos bombeiros de Armamar, Nuno Fonseca, "o alerta foi dado pouco depois das oito horas para um afogamento em Gogim". "Quando chegámos ao local, deparámo-nos com um homem no fundo de uma piscina", explicou.

Meios operacionais

Para o local foram acionados 14 operacionais e viaturas dos bombeiros de Armamar e ainda a ambulância de suporte imediato de vida de Lamego. A GNR e a Polícia Judiciária também estiveram no local para investigar as causas do afogamento. O corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Vila Real para ser autopsiado.