Homem encontrado morto numa piscina em Armamar

Um homem foi encontrado morto numa piscina, esta quarta-feira, em S. Martinho das Chãs, no concelho de Armamar.

Às 08.11 horas, "os bombeiros foram acionados, conjuntamente com a SIV (ambulância de suporte imediato de vida) de Lamego, para prestar socorro a alguém que estaria no fundo de uma piscina particular", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Chegados ao local, os bombeiros confirmaram que o homem já estava morto, acrescentou.

Deslocaram-se a S. Martinho das Chãs dois veículos dos Bombeiros Voluntários de Armamar, com seis operacionais, a SIV de Lamego e uma patrulha da GNR.