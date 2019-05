Jovem morre eletrocutada na casa de banho, em Armamar

Sandra Ferreira Hoje às 09:58, atualizado às 10:43 Facebook

Uma rapariga de 17 anos morreu, esta quarta-feira, em casa, quando se preparava para tomar banho, em Gogim, Armamar.

O alerta foi dado pouco depois da meia-noite.

O acidente aconteceu quando Carolina Elias estava a preparar-se para tomar banho, já depois de um outro familiar ter feito o mesmo.

"O chão estava molhado e a casa é antiga. A rapariga terá sofrido uma descarga elétrica", contou o oficial de relações públicas da GNR, tenente-coronel António Dias.

"A mãe ouviu a filha gritar mas quando chegou à casa de banho já a vitima estava prostrada no chão", acrescentou ao JN.

No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros de Armamar, do Suporte Imediato de Vida ( SIV) de Lamego, da VMER. A PJ esteve no local.