Pomares de Armamar protegidos por canhões antigranizo

Armamar, capital da maçã de montanha, investe dois milhões de euros em sistema para tentar minimizar impacto dos temporais.

No concelho de Armamar foram instalados oito canhões antigranizo, de um total de 48 que até ao final de janeiro do próximo ano prometem defender os pomares de maçã de temporais, como aquele que se abateu no concelho em meados de junho e que destruiu 60% da produção. A nova arma contra o mau tempo vai cobrir todo o concelho, conhecido por ser a capital da maçã de montanha.

"Com esta dimensão, este é um projeto pioneiro no norte do país, é único", realça José Osório, presidente da Associação de Fruticultores e da Cooperativa Agrícola do concelho de Armamar, estruturas de produtores que estão a implementar este novo sistema.