Trabalhador morre em acidente numa pedreira de Armamar  

Um homem, de 65 anos, morreu a início da tarde numa pedreira em Fontelo, no concelho de Armamar, depois de a máquina de trabalho que conduzia ter caído de uma altura de cerca de seis metros. O acidente de trabalho ocorreu cerca das 13.35 horas.

"Isto foi uma máquina carregadora que ao fazer uma manobra caiu de um talude para o outro e infelizmente temos a registar um óbito, um homem de 65 anos", explicou ao JN Nuno Fonseca, comandante dos Bombeiros Voluntários de Armamar. Segundo este operacional, a queda foi de aproximadamente seis metros.

A vítima ficou parcialmente debaixo da máquina, tendo sofrido ferimentos mortais. "Tinha muitos ferimentos internos", precisou a mesma fonte, acrescentando que os bombeiros ainda o assistiram no local, mas já nada havia a fazer. "O óbito foi declarado no local pela VMER", indicou.

Para o acidente foram mobilizados 17 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR.

A Autoridade para as Condições do Trabalho também foi acionada, para investigar as circunstâncias deste acidente.