Trator cai de talude para estrada em Armamar e mata homem de 29 anos

Um homem, de 29 anos, morreu, esta terça-feira, na sequência de um acidente com um trator agrícola na freguesia de Vila Seca, concelho de Armamar.

"O acidente ocorreu num terreno agrícola, um olival que estava a ser limpo. O trator agrícola caiu de um talude de cerca de três metros de altura e veio parar à estrada principal que liga Armamar a Vila Seca", explicou ao JN o comandante dos Bombeiros de Armamar, Nuno Fonseca, salientando que a vítima deste acidente de trabalho era natural de Vila Seca.

O alerta foi dado às 12.22 horas. O homem foi considerado um ferido muito grave. "Apresentava ferimentos profundos na zona do abdómen no lado esquerdo. Foi assistido, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi declaro pelo médico do INEM", precisou Nuno Fonseca.

Nas operações estiveram envolvidos os Bombeiros de Armamar e o INEM, com um total de 19 operacionais, com o apoio de sete viaturas e o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica de Macedo de Cavaleiros.