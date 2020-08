Centenas de peixes mortos retirados do rio Mondego, na zona de Carregal do Sal

Hoje às 16:30 Facebook

Centenas de peixes mortos foram encontrados à superfície do leito do Rio Mondego, junto à Ponte da Azenha, também conhecida pela Ponte da Atalhada, em Oliveira do Conde, concelho de Carregal do Sal. Os bombeiros demoraram três dias para retirar as espécies que apareceram nas duas margens do rio.

As mortes poderão estar relacionadas com descargas ilegais de alguma unidade industrial a montante da Ponte da Azenha, em Oliveira do Conde, mas não é excluída a hipótese do baixo caudal de água.

Na operação de retirada dos peixes estiveram 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal que recorreram a um barco tipo "Zebro ​​​​​​​III" e a um camaroeiro para executar esta operação.

