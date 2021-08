Duas utentes do lar da Misericórdia de Carregal do Sal morrem com covid-19

José Ricardo Ferreira Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas idosas, utentes do lar da Santa Casa Misericórdia de Carregal do Sal, morreram no Hospital de Viseu onde estavam internadas depois de terem contraído covid-19 na instituição.

As mulheres, de 101 e 94 anos, morreram esta quarta e quinta-feira, respetivamente.

Para a unidade hospitalar foram, entretanto, encaminhados mais quatro utentes do lar. Nesta altura, encontram-se no hospital cinco idosos da instituição social.

O surto no lar da Santa Casa de Carregal do Sal foi descoberto a semana passada depois de uma funcionária ter começado a apresentar sintomas. Depois de testados todos os funcionários e utentes, foi confirmada a infeção em 27 dos 33 utentes do lar e em 14 dos 22 colaboradores.

Os idosos, que se encontram no lar da misericórdia, estão estáveis e a ser acompanhados, apresentando sintomas leves.

Durante a tarde de hoje entrou ao serviço uma empresa para ajudar a instituição a enfrentar este surto, uma vez que mais de metade dos funcionários estão infetados.