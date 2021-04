Incêndio destrói habitação e espaço comercial  em Carregal do Sal

Sandra Ferreira Hoje às 19:54 Facebook

Um incêndio urbano destruiu esta quarta-feira um prédio constituído por rés do chão, onde funcionava um estabelecimento comercial, e uma habitação, no primeiro andar, na rua São João de Deus, no centro de Carregal do Sal.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro do de Viseu, o alerta foi dado pouco depois das 17.30 horas e dado como dominado por volta das 19 horas.

Segundo a mesma fonte, os trabalhos de rescaldo vão ser demorados.

A proprietária da casa de habitação teve de ser assistida por se ter sentido mal.

Para o local foram mobilizados os bombeiros de Carregal do Sal e de Cabanas de Viriato, com 32 operacionais e 10 veículos.