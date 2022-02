Incêndio mata cinco mil pintos num aviário em Carregal do Sal

R. S. Hoje às 07:59, atualizado às 09:05 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira de manhã, num aviário onde estavam cerca de 6500 mil pintos, na localidade de Beijós, no concelho de Carregal do Sal, distrito do Viseu.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato, Fernando Campos, o fogo, cuja origem está a ser investigada, esteve apenas circunscrito à cobertura de isolamento interior. Dos cerca de 6500 animais albergados pela estrutura, estima-se que tenham morrido cinco mil, adiantou o responsável, acrescentando não haver outros danos a registar.

Na sequência do incêndio, cujo alerta foi dado por volta das 6.30 horas, o proprietário do aviário desmaiou, tendo sido assistido no local, sem necessidade de ser transportado a uma unidade hospitalar.

O fogo foi dado como dominado às 7.17 horas. No local, estiveram 30 operacionais dos Bombeiros de Cabanas de Viriato, apoiados por cinco viaturas.