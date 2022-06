Jovem de 16 anos morre em despiste de mota

Um jovem de 16 anos morreu, este domingo à tarde, na sequência de um despiste de uma mota de motocross na aldeia de Pardieiros, freguesia de Beijós, no concelho de Carregal do Sal. O rapaz perdeu o controlo da mota e acabou por colidir com um poste de eletricidade.

"Foi um despiste de motociclo que bateu num poste. Presume-se que o jovem vinha com alguma velocidade porque o capacete estava a alguns metros do local onde ocorreu a colisão", explicou ao JN o comandante dos Bombeiros de Cabanas de Viriato, Fernando Campos.

Segundo o operacional, à chegada dos bombeiros a vítima já estava a ser assistida por um popular. Os elementos dos voluntários de Cabanas iniciaram também manobras, mas à chegada da VMER o médico declarou o óbito no local.

"A vítima apresentava uma fratura exposta numa perna e tinha várias escoriações no corpo e cabeça", precisou Fernando Campos.

O adolescente, ao que tudo indica, é natural da localidade vizinha de Silgueiros, já no concelho de Viseu, e estaria sozinho na altura do acidente.

O alerta para o acidente foi dado às 16.20 horas. Para o local foram mobilizados 15 operacionais dos Bombeiros de Cabanas, INEM e GNR.