Acidente mata mulher em Castro Daire 

Uma mulher de 64 anos morreu, esta segunda-feira, em Vila Pouca, Castro Daire, na Estrada Nacional 2, vítima de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um carro ligeiro.

De acordo com Fernando Albuquerque, segundo comandante dos bombeiros de Castro Daire, a vítima mortal, natural do concelho de Castro Daire, seguia na viatura ligeira de passageiros, ao lado do condutor, de 84 anos, que sofreu ferimentos ligeiros. "A mulher morreu no decorrer das operações de socorro", afirmou Fernando Albuquerque.

Deste acidente, o condutor da viatura ligeira de mercadorias ficou encarcerado.

Os feridos foram transportados para o Centro hospitalar Tondela-Viseu.

No local estiveram 19 operacionais , apoiados por 10 veículos.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do acidente.