Ataque de cães vadios mata ovelhas em Castro Daire

Um ataque de, pelo menos, dois cães vadios de grande porte estará na origem da morte de 11 ovelhas na aldeia de Cêtos, em Castro Daire. Outras três ficaram gravemente feridas e tiveram de ser abatidas. Prejuízo ronda os 2000 euros.

O caso ocorreu na madrugada de sábado. Abílio Pinto, o proprietário, só deu conta de manhã. "Era sangue por todo o lado. As ovelhas foram arrastadas e estavam encurraladas. Os cães destruíram a cancela, conseguiram entrar no terreno e no curral", conta.

Oito ovelhas foram encontradas mortas e três tiveram de ser abatidas, dado os graves ferimentos. Das 20 cabeças, apenas uma escapou ilesa porque conseguiu fugir. "Fomos encontrá-la a 70 metros de casa", recorda o pastor.



Das ovelhas que restaram a Abílio Pinto, seis permanecem no pasto e três estão na loja, gravemente feridas. "Foram medicadas pelo veterinário municipal, mas não sei se vão resistir", diz.