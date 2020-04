Autarca de Castro Daire quer tirar infetados de lar, mas autoridades de saúde não deixam

Hoje às 17:11 Facebook

O presidente da Câmara de Castro Daire, Paulo Almeida, lamenta que os 28 utentes do Lar de S. Joaninho, infetados com Covid-19, ainda não tenham sido evacuados para o hospital. As autoridades de saúde querem que os idosos permaneçam na instituição, mas o autarca não concorda.

Paulo Almeida revela ter falado, esta terça-feira, com a ministra da Saúde, Marta Temido, para que "os utentes infetados pudessem ser transferidos de imediato, devido à sua urgência", não tendo recebido resposta positiva. "O Lar de S. Joaninho é uma estrutura residencial e não é uma unidade de cuidados de saúde. Com os utentes, que têm idades elevadas e quadros clínicos complexos, infetados pela Covid-19, vamos ter problemas sérios no futuro e precisar rapidamente de cuidados de saúde", alerta o presidente da câmara castrense.

