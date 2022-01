Castro Daire: "O risco de desgraça na EN225 é cada vez maior"

José Ricardo Ferreira Hoje às 14:03 Facebook

População e autarca de Castro Daire temem o pior numa via esburacada e com derrocadas.

"Uma estrada intransitável", é assim que Ricardo Freitas, empresário e habitante em Pinheiro, Castro Daire, descreve o troço da Estrada Nacional 225 (EN225) que passa à sua porta em direção ao município vizinho de Arouca. As queixas em relação à via no concelho castrense são antigas. Há anos que o caminho, com cerca de 35 quilómetros, não sofre qualquer intervenção e são precisas obras "urgentes". Os buracos são mais do que muitos, assim como as quedas de taludes. Com o inverno, as derrocadas vão aumentar, tal como as quedas de árvores para a estrada. Perigo iminente.

"A EN225 está em muito mau estado e em constante degradação", defende o presidente da Câmara de Castro Daire, Paulo Almeida, que com o inverno está "ainda mais preocupado". "O risco para possa acontecer uma desgraça é cada vez maior", alerta.