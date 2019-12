Continuam as buscas por condutor de retroescavadora desaparecido em Castro Daire

João Paulo Costa Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

As buscas para encontrar o condutor de uma retroescavadora que está desaparecido desde quinta-feira em Ribolhos, Castro Daire, na sequência de um aluimento de terras, continuam a decorrer.

Por volta das 13 horas, os operacionais envolvidos nas buscas estavam a tentar confirmar se havia condições de segurança para que os mergulhadores pudessem entrar nas águas do Rio Paiva e localizar tanto a retroescavadora como o manobrador, que continua desaparecido. Segundo apurou o JN no local, a prioridade agora é encontrar a máquina, que deslizou e caiu na água depois do aluimento de terras, na quinta-feira.

Na operação de resgate, estão envolvidos elementos das forças especiais dos bombeiros, especializados em buscas em montanha e meio aquático.

A vítima do desaparecimento é um homem de 56 anos, funcionário da Câmara Municipal de Castro Daire. Estava a trabalhar na limpeza da estrada contígua ao rio, onde se tinha ocorrido antes a queda de uma barreira.

Em declarações aos jornalistas, a secretária de Estado da Administração Interna disse que a operação em causa é "muito complexa" e que "exige muitos cuidados em termos de segurança para os operacionais". Patrícia Gaspar adiantou ainda que a zona é "muito escarpada" e que o rio "tem uma corrente muito forte", salientando que "neste momento todo o cuidado é pouco".

A secretária de Estado da Administração de Interna enalteceu ainda o trabalho dos mais de "21 mil operacionais" que estão no terreno, em todo o país, desde as 15 horas de quarta-feira, lembrando que já se registaram até ao início da manha de hoje "mais de seis mil ocorrências". "O trabalho no terreno tem sido absolutamente excecional", frisou a governante.