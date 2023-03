Despiste de camião corta A24 em Viseu e causa um ferido grave

Mariana Rebelo Silva Hoje às 16:41 Facebook

Um homem ficou gravemente ferido, ao início da tarde desta quarta-feira, no despiste de um camião de mercadorias, na A24, em Castro Daire, Viseu.

O alerta do acidente foi dado às 14.38 horas. O veículo pesado transportava madeira, que acabou por ficar espalhada na via.



A vítima foi transportada para o hospital de Viseu com ferimentos considerados graves.

O trânsito está cortado no sentido sul-norte, na zona de Mamouros, e condicionado no sentido contrário, de acordo com informações avançadas pelo Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Castro Daire, cerca de duas dezenas de operacionais, apoiados por sete viaturas, a GNR e a VMER de Viseu.