Explosão em pedreira fere trabalhador com gravidade

Um homem, de 43 anos, ficou ferido com gravidade, esta quinta-feira de manhã, na sequência de uma explosão numa pedreira no concelho de Castro Daire.

O acidente ocorreu às 10.20 horas, na localidade de Lamas, freguesia de Moledo.

"A vítima ficou gravemente ferida, mas não corre risco de vida. Tem ferimentos especialmente numa mão", explicou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Já o adjunto dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas, António Fernandes, adiantou que se tratou "de um acidente de trabalho provocado por uma explosão, da qual se desconhece a origem".

"A vítima sofreu ferimentos na mão direita, onde apresenta queimaduras de segundo e terceiro graus, nos membros inferiores e cintura", precisou.

O homem foi assistido no local e encaminhado no helicóptero do INEM para o Hospital de Coimbra.

Para o acidente foram mobilizados dez operacionais dos Bombeiros de Farejinhas e Castro Daire, INEM e GNR, com o apoio de quatro viaturas.

As autoridades já se encontram a investigar o que aconteceu.