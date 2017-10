A24 cortada devido a incêndio em Castro Daire

Hoje às 20:04, atualizado às 20:05 Facebook

A autoestrada 24 (A24) encontra-se cortada nos dois sentidos devido a um incêndio que deflagrou, esta quinta-feira à tarde, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

De acordo com a Proteção Civil, o incêndio, que tem três frentes ativas, obrigou ao corte da A24 entre os nós de Mamouros e de Carvalhal.

O fogo começou às 15.06 horas desta quinta-feira, na localidade de Carranqueira, freguesia de Pepim, encontrando-se a ser combatido por 165 operacionais, apoiados por 45 viaturas e um helicóptero.

No distrito de Viseu, os bombeiros estão também a combater as chamas no concelho de Castro Daire.

O incêndio, que deflagrou às 13.45 horas, na localidade de Passô (freguesia de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões), arde em duas frentes.

No terreno encontram-se 184 bombeiros, apoiados por 55 viaturas.