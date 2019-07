Sandra Ferreira Ontem às 23:17 Facebook

Um incêndio num aviário em Mões, Castro Daire, provocou a morte a cerca de 20 mil aves, esta quarta-feira à noite.

O incêndio deflagrou cerca das 21.30 horas e está a ser combatido por 40 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

No combate às chamas, encontram-se os Bombeiros de Castro de Aire, Fareijinhas, São Pedro do Sul e Vila Nova de Paiva. A GNR também se encontra no local.