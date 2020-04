Não há cordão sanitário em Castro Daire, mas GNR aperta o cerco

Sandra Ferreira Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, com mais de 80 casos positivos por Covid-19 vai ser alvo, este sábado, de várias ações de patrulhamento nas 16 freguesias do concelho, ao longo de todo o dia.

A medida surge como alternativa ao cordão sanitário, pretendido pelo presidente da Câmara, Paulo Almeida, mas que na sexta-feira a diretora-geral da Saúde disse que não se justifica.

Ao JN, o autarca argumentou que nos últimos dias, antes da entrada em vigor das restrições especiais da Páscoa, (de 9 a 13 de abril) que proíbem a deslocação para concelhos diferentes da área de residência, muita gente de fora acedeu ao concelho onde as ruas estavam com um movimento "normal".

Para travar a propagação do vírus, defendeu o cordão sanitário para obrigar a população a ficar em casa.

Segundo a GNR de Viseu, este sábado a fiscalização vai apertar no concelho, com várias patrulhas que vão estar nos acessos à vila, com o objetivo de assegurar o confinamento obrigatório .

Os militares vão ainda verificar se os estabelecimentos comerciais estão encerrados e com as atividades suspensas.