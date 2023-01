Neve encerra escolas, deixa alunos em casa e obriga ao transporte de comida

A neve que caiu terça-feira à tarde e durante a noite levou ao fecho de três escolas primárias no concelho de Castro Daire. Cerca de 200 alunos hoje não puderam ir à escola, porque os estabelecimentos de ensino estão encerrados ou porque não tinham autocarro.

A proteção civil municipal e os bombeiros estão a ajudar as instituições sociais no transporte de comida para os idosos que são beneficiários do apoio domiciliário. Além de Castro Daire, também nos concelhos de Resende e de Cinfães, todos localizados na Serra do Montemuro, houve perturbações causadas pele neve.

Em Resende, os estudantes das aldeias serranas ficaram em casa porque não tinham transporte. As escolas estão todas de portas abertas. Alguns idosos também estão a receber a comida em casa com a ajuda da proteção civil municipal, que transporta as refeições em carrinhas todo-o-terreno.

No concelho de Cinfães, os alunos das localidades das zonas mais altas também ficaram em casa porque não tiveram autocarros.

De acordo com a GNR, não há estradas cortadas na região de Viseu, mas ainda há cinco vias condicionadas. O trânsito está condicionado na Estrada Nacional (EN) 222 e na EN 533/1 em Resende. Na EN 2 entre Castro Daire e Bigorne e entre Ouvida e Magueija, no concelho de Lamego. Também encontram-se condicionadas a Estrada Municipal (EM) 510 em Pêra Velha, Moimenta da Beira e a EM 504 em Vila da Ponte, Sernancelhe