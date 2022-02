Nove jovens assistidos no Hospital de Viseu após intoxicação alimentar

Dezenas de jovens universitários que estão numa missão católica em Castro Daire sofreram uma intoxicação alimentar na última noite. Nove jovens foram para o Hospital de Viseu e 11 foram assistidos no local pelos bombeiros e INEM. O alerta foi dado cerca das 4 horas.

"Era um grupo de 44 jovens universitários, quase a totalidade começou a ter sintomatologia, dores de cabeça, enjoos, vómitos e diarreia", explicou o segundo comandante dos Bombeiros de Castro Daire, Fernando Albuquerque.

Quatro jovens foram para o Hospital de Viseu por meios próprios quando começaram a ficar doentes. Mais tarde, quando mais pessoas se começaram a queixar e os sintomas se alastraram foi chamado o INEM, que alertou também os bombeiros.

"No local fizemos a triagem de todos os jovens que estavam no Centro Paroquial de Castro Daire. Houve a necessidade de fazer a assistência de 11 jovens, sem transporte, e depois foram cinco jovens transportados para o Hospital de Viseu", precisou Fernando Albuquerque, acrescentando que "provavelmente terá sido uma intoxicação alimentar"

"Com que tipo de refeição e géneros alimentícios não posso precisar", disse.

Para esta ocorrência foram mobilizados 21 operacionais do INEM, bombeiros de Castro Daire, Farejinhas, São Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva e Viseu, com o apoio de dez veículos.