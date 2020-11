Parque Aventura de Castro Daire com piscinas naturais e passadiços

Hoje às 16:30 Facebook

A Câmara de Castro Daire, em Viseu, anunciou a abertura do concurso público para a adjudicação da primeira fase da construção de um novo parque de aventuras na localidade de Pombeira. O Pombeira Adventure Park representa um investimento de cerca de 250 mil euros e tem financiamento comunitário.

O projeto já estava em andamento desde o início deste ano. Segundo a autarquia de Castro Daire, o parque quer alavancar "as potencialidades turísticas do Rio Vidoeiro, muito utilizado para a prática de desportos como o canyoning, e valorizando outras práticas desportivas como as caminhadas, o trail running e a via ferrata".

O projeto prevê a criação de um percurso circular de 4,5 quilómetros e também piscinas naturais, que serão criadas ao longo do curso do Vidoeiro, aproveitando os trilhos já existentes.

