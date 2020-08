"Porta Aberta" em Castro Daire para animar concelho

Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Para animar o concelho em tempos de pandemia, a Câmara de Castro Daire, em Viseu, está a levar a cabo uma nova iniciativa cultural, de nome "Porta Aberta".

O evento decorre até ao mês de outubro, com várias ações dedicadas ao teatro, à cultura popular, aos concertos, às artes, ao património, entre outras, privilegiando as ações ao ar livre.

Com isto, a autarquia pretende levar dinamismo ao concelho depois de todos os eventos terem sido cancelados por causa do novo coronavírus, refere o vereador da Cultura no município, Pedro Pontes.

Leia mais em Jornal do Centro