Água e saneamento vão chegar a 150 casas de Moimenta

A Águas do Norte anunciou o arranque da empreitada de construção das redes de saneamento e de água na freguesia de Moimenta, no concelho de Cinfães. A empreitada adjudicada por um milhão de euros vai levar as redes públicas de água e saneamento a cerca de 150 famílias.

Nos trabalhos "agora iniciados", será executada uma rede de saneamento de águas residuais no lugar de Moimenta, com uma extensão de cerca de 4,6 quilómetros, duas estações elevatórias e respetivas condutas, e irá servir de 154 ramais domiciliários (casas).

No que diz respeito ao abastecimento de água, será igualmente instalada uma rede de distribuição numa extensão total de cerca de 4.4 quilómetros, servindo 150 ramais domiciliários.

A empreitada é financiada em 686 mil euros por fundos comunitários, relativa apenas às infraestruturas de saneamento de águas residuais. No que respeita às infraestruturas de abastecimento de água, a despesa será assumida pelo município de Cinfães, ao abrigo do Protocolo de Delegação de Execução de Investimento celebrado com a Águas do Norte.

Com a conclusão destas obras, a Águas do Norte "pretende disponibilizar a uma parte significativa da população residente no concelho de Cinfães, a possibilidade de usufruir de um adequado serviço público de saneamento de águas residuais e de abastecimento de água, o que permitirá uma melhoria significativa da sua qualidade de vida e a preservação do meio ambiente", explica fonte da concessionária.

A empreitada tem um prazo de execução de 15 meses.