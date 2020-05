Câmara de Cinfães apoia criação de ovinos e caprinos

Hoje às 18:27 Facebook

A Câmara Municipal de Cinfães vai atribuir incentivos financeiros aos produtores de gado ovino e caprino do concelho. Os apoios são para os agricultores com domicílio fiscal e exploração agropecuária no município.

Todos os produtores vão receber um prémio de cinco euros, por cabeça, até um máximo de 10 animais. Aos que tiverem entre 10 a 50 animais, vão ser atribuídos 4,5 euros por animal. Já os produtores com mais de 50 animais têm direito a quatro euros por animal.

