Cerca de 50 alunos de Cinfães assistidos por suspeita de intoxicação alimentar

Cerca de 50 alunos da Escola Secundária de Cinfães foram, esta quinta-feira, assistidos, seis no centro de saúde e os restantes no estabelecimento de ensino, por "suspeita de intoxicação alimentar", disse à agência Lusa fonte do comando sub-regional Tâmega e Sousa

"Recebemos um alerta, inicialmente, para uma doença. Depois, pediram reforços, porque vários alunos começaram a sentir-se indispostos depois do almoço na escola, o que levanta a suspeita de uma intoxicação alimentar", referiu a mesma fonte.

À agência Lusa, o Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa da Proteção Civil esclareceu que "seis dos 48 alunos foram assistidos no centro de saúde de Cinfães e os restantes receberam tratamento na própria escola".

O alerta foi dado às 16:11 e no local estiveram 22 operacionais apoiados por 13 veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Bombeiros Voluntários de Cinfães e da GNR.