CHTS arrancou com consulta descentralizada de Urologia em Cinfães

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) passou a realizar consultas de urologia no Centro de Saúde de Cinfães. A consulta hospitalar descentralizada tem como objetivo melhorar a acessibilidade e a qualidade assistencial aos utentes deste concelho.

A consulta é fruto de um projeto partilhado entre o CHTS, o Agrupamento de Saúde do Tâmega I - Baixo Tâmega (ACES Tâmega I) e a Câmara de Cinfães

A partir de agora, os utentes que estão a ser seguidos nas consultas de urologia no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, assim como aqueles que vierem a ser agendados pelo médico especialista ou médico de família, deixarão de se deslocar até Penafiel, sendo as consultas realizadas nas instalações do Centro de Saúde, em Cinfães.

Também as sessões de hospital de dia, nomeadamente cuidados de saúde urológicos, pensos cirúrgicos, administração de fármacos, incluindo oncológicos e análises serão realizadas no Centro de Saúde de Cinfães.

O CHTS integra os hospitais de Penafiel e Amarante, servindo uma população de cerca de 500 mil habitantes, de 12 concelhos, em quatro distritos. A dispersão geográfica da sua área de influência impõe constrangimentos como as dificuldades de transporte e acesso, particularmente, às comunidades com população mais envelhecida.

A descentralização da consulta pretende ser uma resposta eficaz à melhoria da acessibilidade dos utentes aos cuidados hospitalares, assim como experiência para potenciar uma maior descentralização das consultas hospitalares das diferentes especialidades médicas.