Cinfães oferece sementes à população para incentivar agricultura familiar

A Câmara Municipal de Cinfães anunciou que vai entregar um pack de sementes "por cada família para incentivar o regresso à agricultura familiar".

Os interessados no projeto "Semear Cinfães" devem fazer a inscrição na Junta de Freguesia da área de residência. "A medida abrange as famílias com residência no concelho, assim como as que estão fora mas têm uma segunda habitação no concelho", explica fonte municipal.

A proposta, aprovada na última reunião de Câmara, insere-se no programa FAIA - Fomento de Apoio ao Investimento Agrícola e, além deste projeto, contempla também um incentivo aos produtores agrícolas, agroalimentares e artesanais que marquem presença nas feiras quinzenais de Cinfães, Nespereira e Souselo, assim como nos eventos realizados nas freguesias. O incentivo traduz-se na atribuição de compensação financeira para a deslocação e refeição

O projeto "Semear Cinfães" pretende promover a agricultura familiar, tradicional e biológica, assim como a ocupação de terrenos não cultivados, contribuindo para a diminuição do risco de incêndios. Paralelamente pretende ajudar no orçamento familiar e, ao mesmo tempo, contribuir, por um lado, para o contacto dos mais novos com a terra e, por outro, promover o envelhecimento ativo.