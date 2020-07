Cinfães recebe campanha de recolha de sangue para ajudar bebé

Hoje às 18:05 Facebook

O Pavilhão Municipal Armando Costa, em Cinfães, Viseu, vai receber no próximo dia 1 de agosto uma campanha de recolha de sangue com vista a encontrar um dador de médula óssea para a bebé Iara, de 14 meses, que foi diagnosticada com aplasia medular.

Entre as 9 e as 13 horas, a população pode participar na iniciativa. A Câmara de Cinfães lembra que, para se ser dador de medula óssea, a pessoa deverá ter entre 18 e 45 anos, ter no mínimo 50 quilos de peso e 1,50 metros de altura e nunca ter recebido uma transfusão de sangue depois de 1980.

